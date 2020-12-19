روسيا.. رئيسة مكتب حماية حقوق المستهلك تعلن موعد انتهاء فيروس"كورونا"

أعلنت رئيسة المكتب المركزي الروسي للخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، آنا بوبوفا، أن فيروس"كورونا" المستجد، قد ينتهي في الربيع المقبل أو حتى قبل ذلك.

موسكو-سبوتنيك. وقالت بوبوفا: "حسنا، سينتهي الأمر في الربيع، فإذا حاولنا يمكن أن ينتهي قريبا".

ومن جهته، قال كبير المسؤولين الطبيين في روسيا، دينيس بروتسينكو، في مقابلة تلفزيونية على قناة "روسيا-1" مع الصحفية نايلي أسكر-زادة، عن فيلم "الفيروس الخطير"، إن "نهاية هذا الوباء يعتمد على الجميع".

حيث يعتقد الخبراء أن الإجراء الفعال الوحيد الذي يمكن أن يوقف الوباء هو "التلقيح الشامل لسكان العالم".

وقد شدد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، على ضرورة ضمان حصول جميع دول العالم على لقاحات فعالة وآمنة.

وأضاف: "أنه يجب تطعيم حوالي 60٪ من السكان البالغين في البلاد".

يشار إلى أنه في الاتحاد الروسي، بدأت حملة التطعيم في جميع المناطق منذ 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري. كما يقوم الأطباء باستخدام عقارين منزليين: "سبوتنيك V" و"آيبيفاك كورونا"، من أجل التحصين.