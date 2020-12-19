رائد فضاء روسي يعلق على تقارير تسرب الهواء من محطة الفضاء الدولية

تخضع محطة الفضاء الدولية حاليا لأعمال صيانة منتظمة، نتيجة الأعطال التي تسببت في تسريب الهواء من المحطة.

وعلق رائد الفضاء بافيل فينوغرادوف على التقارير التي تفيد بأن الاحتياطي الجوي في محطة الفضاء الدولية على وشك الانتهاء.

وقال لقناة زفيزدا التلفزيونية: "اليوم لدينا ما يقرب من 1000 متر مكعب من حجم المحطة، في المتر المكعب الواحد يوجد 1000 لتر من الهواء، ولدينا أقل من 800 جرام يتسرب منها"، بحسب ما ذكرت قناة "tvzvezda".

ووفقا له، فإن المحطة تخضع الآن لعمل منتظم.

وطلب خبراء مركز التحكم في المهام في منطقة موسكو من طاقم محطة الفضاء الدولية في وقت سابق، المساعدة في العثور على مكان آخر لتسرب الهواء في الوحدة الروسية زفيزدا.

وجاء هذا التحذير بالنظر إلى أن احتياطيات الغاز في المحطة للتعويض عن فقدان الهواء تتناقص، وفقا لمحادثات رواد الفضاء مع الأرض التي تبثها وكالة "ناسا".