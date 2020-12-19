روسيا ستعيد الأيقونة الممنوحة لوزير خارجيتها في سراييفو حتى يتم التحقق منها من قبل الإنتربول

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأيقونة المقدمة لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في البوسنة والهرسك ستعاد إلى المانحين لتوضيح تاريخها.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين "ستتم إعادة الأيقونة إلى الجهات المانحة لمزيد من التوضيح لتاريخها من خلال الإنتربول".

في وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك أنه سيفحص المعلومات الواردة من وزارة خارجية البلاد فيما يتعلق بالأيقونة الممنوحة خلال زيارة لافروف للبلاد.

وخلال زيارته للبوسنة والهرسك، زار وزير الخارجية الروسي شرق سراييفو يوم الاثنين الماضي، حيث قدم له أحد أعضاء هيئة رئاسة البلاد من الصرب ميلوراد دوديك، أيقونة أرثوذكسية، قيل إن عمرها 300 عام ، يُزعم أنها "وجدت في لوهانسك".

في 16 ديسمبر، أرسلت السفارة الأوكرانية في سراييفو مذكرة إلى وزارة الخارجية في البلاد تطالب فيها بشرح أصل الأيقونة الأرثوذكسية، التي وصفتها بأنها "كائن من التراث الثقافي لأوكرانيا".

أبلغت وزارة الخارجية البوسنية وكالة "سبوتنيك" أنها أعادت توجيه طلب السفارة الأوكرانية إلى رئاسة البلاد.