بوتين يحقق حلم طفل بعناق حيوان باندا

ساهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتحقيق أمنية طفل صغير في لقاء ومعانقة حيوان الباندا.

أمنية الطفل ألكسندر كولياسنيكوف من منطقة تولا، تحققت بعدما وضع أمنيته على "شجرة الأمنيات" بمناسبة عيد الميلاد، ووعد الرئيس الروسي، الطفل بتحقيق أمنيته.

وفي 19 ديسمبر، تحققت أمنية الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، حين تمكن من الإلتقاء بباندا حية.

ووصل ساشا مع والديه إلى العاصمة الروسية وتحت إشراف طاقم حديقة حيوان موسكو، التقى بباندا .

يشار إلى أن طاقم حديقة الحيوان أخبر الطفل عن الحيوان وسلوكه قبل لقائهما، ونشرت الحديقة بيانا جاء فيه "زار ساشا منطقة خاصة للتدريب، وهي مغلقة أمام الزوار العاديين، وتمكن من صنع قميص فريد من نوعه: مع الباندا روي، قاموا بتطبيق مطبوعات ملونة على المنتج".

وقال ساشا "هناك شيء خارق للطبيعة يحدث لي الآن. أشعر بالإثارة والفرح. أحب الباندا كثيرا: فهي كبيرة ورقيقة".