نوفاك : العلاقات مع السعودية وصلت إلى مستويات عالية

أشاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، خلال اجتماعه مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، بالعلاقات الروسية – السعودية.

وقال نوفاك خلال اجتماع اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني:"العلاقات مع السعودية وصلت إلى مستويات عالية".

وأشار نوفاك، إلى إن موسكو وضعت خططا مشتركة مع الرياض تهدف لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية بعد انتهاء وباء كورونا.

ووفقا للوزير الروسي، تم التوقيع على اتفاقيات عدة بقيمة 5 مليارات دولار.

ومن جانبه أكد ابن سلمان على أن اتفاق "أوبك+" أنقذ الصناعة النفطية العالمية"، لافتا إلى أن هذه السوق تدار بالتفاهمات فقط، ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق.