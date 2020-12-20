وزير الصحة الروسي يعلن موعد تطعيم من تزيد أعمارهم عن 60 عاما

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأحد، عن بدء تطعيم الشامل ضد فيروس كورونا للروس الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما الأسبوع المقبل.

وقال موراشكو في مقابلة على قناة "روسيا - 1" ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن بدء تطعيم المسنين الروس الأسبوع المقبل: "نعم، نأمل ذلك".

وفقًا للوزير الروسي، تم الانتهاء من التجارب السريرية للقاح على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة. ويعتمد اللقاح على منصة "ناقلات الفيروسات الغدية البشرية" مدروسة جيدًا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.