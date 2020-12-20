رئيس صربيا يعلن عن إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في البلاد

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، اليوم الأحد، عن إمكانية الإنتاج المشترك للقاح الروسي "سبوتنيك V" في صربيا.

بلجراد - سبوتنيك. وقال فوسيتش: "أعتقد أنه يوجد مثل هذا الاحتمال، لقد تحدثنا عن هذا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. إذا كانت جميع المؤشرات جيدة، وهي إيجابية حتى الآن، أعتقد أن هذا ممكن في صربيا".

وأضاف: "إذا لم أكن مخطئا، فقد تلقينا وثائق للمرحلتين الأولى والثانية من اختبار اللقاح الروسي، وننتظر وثائق للمرحلة الثالثة. لا يزال المتخصصون لدينا راضين عما تلقوه".

قال فوسيتش، في خطاب موجه إلى المواطنين في 12 نوفمبر/ كانون الأول، إن صربيا ستبدأ في تلقي 1.8 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر الأمريكية بحلول نهاية العام وتتفاوض مع الصين روسيا، حيث تحتاج البلاد إلى المزيد من اللقاحات.

أشار ممثلو وزارة الصحة الصربية في أوائل ديسمبر/كانون الأول إلى أن التطعيم الشامل ضد كوفيد-19 في صربيا متوقع أن يبدأ في أوائل عام 2021.