بوتين: مخاطر الصراعات المشتعلة بالقرب من روسيا تتطلب حماية أكثر فعالية للحدود

موسكو - سبوتنيك. وزار الرئيس بوتين، اليوم الأحد، مقر جهاز المخابرات الخارجية الروسي الذي يحتفل بالذكرى المئوية على تأسيسه، حيث هنأ المسؤولين الأمنيين بعيدهم المئوي.

وقال الرئيس الروسي في تهنئته: "نحن بحاجة للسعي من أجل حماية أكثر فعالية لحدود الدولة، لا سيما في ضوء مخاطر اشتعال الصراعات الإقليمية بالقرب من حدودنا".

وتمر علاقات موسكو مع دول البلطيق الثلاث (إستونيا، لاتفيا وليتوانيا) الجمهوريات السابقة في قوام الاتحاد السوفياتي، بواحدة من أعقد الفترات على خلفية قرار الناتو زيادة قواته في جناحه الشرقي على مقربة من حدود روسيا الاتحادية، بما في ذلك ومقاطعة كالينينغراد، التي هي جيب مفصول عن باقي أراضي روسيا وذلك بالإضافة إلى نهجها في التضييق على سكانها الناطقين باللغة الروسية وحالات عديدة لإعاقة عمل وسائل الإعلام الروسية، حيث إنه في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2017، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يشير إلى الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، وتمت الإشارة بشكل صريح إلى وكالة "سبوتنيك" و قناة "آر تي" كتهديدين رئيسيين.