بوتين: يجب مقاومة تشويه دور الأجهزة الخاصة الروسية في هزيمة النازية

حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مقاومة محاولات إعادة كتابة التاريخ وتشويه دور الأجهزة الخاصة الروسية في هزيمة النازية، مؤكدا على أن الدور الذي لعبه عملاء المخابرات في حماية المصالح الوطنية لا يمكن إنكاره.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي في تهنئته جهاز المخابرات الخارجية الروسي اليوم بالعيد المئوي على إنشائه: "مهمتنا المشتركة هي مقاومة أي محاولات لإعادة كتابة التاريخ، بما في ذلك تشويه دور الأجهزة الخاصة المحلية في هزيمة النازية، وبشكل عام، ضمان الأمن القومي والمصالح الوطنية لبلدنا".

وأضاف بوتين: "نحن فخورون بحق بالصفحات المجيدة في تاريخ إداراتكم".

وتابع الرئيس الروسي: "الدور الذي لا يمكن إنكاره لعملاء المخابرات في حماية المصالح الوطنية كان وسيظل على الدوام بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب".

وزار الرئيس بوتين، اليوم الأحد، مقر جهاز المخابرات الخارجية الروسي الذي يحتفل بالذكرى المئوية على تأسيسه، حيث هنأ المسؤولين الأمنيين بعيدهم المئوي.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن جرائم النازية لا تسقط بالتقادم ولا تزال قرارات محكمة نورمبرغ سارية المفعول.

وقال الرئيس الروسي في خطابه أمام المشاركين في منتدى "دروس نورمبرغ": "لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، فلقد تم تقييمها من قبل محكمة نورمبرغ، وعرفت كجريمة ضد الإنسانية واعتبرتها المحكمة وفق مفهوم الإبادة الجماعية وشكلت الأساس لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، التي تم تبنيها في عام 1948".

وأضاف بوتين قائلا: "من واجب المجتمع العالمي بأسره أن يتوخى الحذر إزاء قرارات محكمة الشعوب، لأننا نتحدث عن المبادئ التي تكمن وراء قيم النظام العالمي لما بعد الحرب وقواعد القانون الدولي".

وأطلقت وكالة "سبوتنيك" مشروعا يتضمن كل تفاصيل وكواليس محاكمات "نورمبرغ" التي حاكمت كل الأشخاص المتهمين بشكل مباشر أو غير مباشر بمجازر حرب إبان الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد هزيمة ألمانية النازية.