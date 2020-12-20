ميشوستين يهنئ مسؤولي جهاز الأمن الفيدرالي بمناسبة الذكرى المئوية

قال ميشوستين اليوم الأحد: "أود أن أهنئكم من كل قلبي بيوم هيئة أمن الدولة"، مشيرا إلى أن: "هذا اليوم هو اعتراف بجدارة بمساهمتكم في ضمان أمن بلادنا ومواطنيها".

وأضاف ميشوستين: "الهئية حققت الكثير من العمليات الناجحة.. أنتم تكشفون التهديدات التي تتعرض لها المصالح الوطنية للدولة. غالبًا ما تخاطرون بحياتكم في النقاط الساخنة، وفي مناطق المواجهة المسلحة. في أصعب المواقف والظروف القاسية، تظهرون أعلى درجات الاحتراف والولاء".

وتابع رئيس الوزراء: "يتميز كل واحد منكم بإتقان فريد لفن الحرب والقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة وتحمل المسؤولية الكاملة. وبالطبع حب الوطن والشجاعة والتفاني".

وفي وقت سابق من اليوم، زار الرئيس بوتين، مقر جهاز المخابرات الخارجية الروسي حيث هنأ المسؤولين الأمنيين بعيدهم المئوي.