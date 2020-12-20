روسيا تعلق على ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا

علق المقر التشغيلي الروسي للتحكم ومنع دخول وانتشار فيروس كورونا، اليوم الأحد، على ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

ونص البيان الصادر عن المقر التشغيلي: "الوضع يخضع لسيطرة المقر التشغيلي لمنع دخول وانتشار عدوى جديدة من فيروس كورونا".

وتابع البيان: "سيتم الإعلان عن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها".

وفرضت عدة دول أوروبية قيودا جديدة على السفر من بريطانيا وإليها، اليوم الأحد، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك.

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم إن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الجديدة خرجت عن السيطرة.

وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد لملايين الأشخاص