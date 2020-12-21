بوتين يشارك في حفل توقيع اتفاق بين "غامالي" وشركة "أسترازينيكا" لتطوير لقاحات ضد كورونا

أعلن المتحدث الرسمي الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين سيشارك عبر الفيديو في مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين مركز "غامالي" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بيسكوف الذي قال: "سيقام احتفال توقيع الاتفاق بين مركز الأبحاث الوطني للأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" وشركة AstraZeneca البريطانية في القريب العاجل بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا".

وأضاف بيسكوف قائلا: "نحن نتحدث عن تعاون وتنسيق بين الشركتين في مجال مواجهة فيروس كورونا المستجد ومحاولة تطوير لقاحات مشتركة تساهم بإنقاذ البشرية".

واختتم بيسكوف حديثه قائلاً: "بالطبع في هذه الحالة نتحدث عن حقيقة أن اثنين من أكبر الشركات المصنعة يتفاعلان من أجل زيادة وتنويع اللقاحات الممكنة بشكل كبير".

ويعتقد مطورو اللقاح البريطاني المضاد لفيروس كورونا "أسترازينيكا"، أن مزيج من الأدوية المختلفة يمكن أن تحسن من فعالية اللقاحات.

وصرحت رئيسة برنامج اللقاح البريطاني الأستاذة في جامعة أكسفورد سارة غلبرت، أن الاستخدام المشترك لعقار شركة الأدوية "أسترازينيكا" و"سبوتنيك V" من إنتاج مركز "غامالي" سيعزز الحماية من فيروس كورونا. وأوضحت سارة غلبرت أن العلماء طرحوا هذا السؤال أثناء تجارب اللقاح.