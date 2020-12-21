روسيا تسجل 29350 إصابة بكورونا و493 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، تسجيل 29350 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 7797 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2877727 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 29350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 2877727".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 7797، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3752، فيما سجلت ضواحي موسكو 1523 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 19705 أشخاص المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2295362 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 493 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 51351 شخصا.