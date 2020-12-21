"غامالي": لم يمرض أحد من متطوعي موسكو الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V"

أعلن رئيس مركز أبحاث غامالي الروسي، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الاثنين، أن ثلاثين ألف متطوع من موسكو، الذين خضعوا لاختبار اللقاح "سبوتنيك V" ضد "كوفيد-19" ، لم يمرضوا.

موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبورغ خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بمناسبة توقيع مذكرة تعاون في مجال محاربة فيروس كورونا: "حاليا، تبين، أن 30 ألف متطوع من سكان مدينة موسكو، الذين تلقوا اللقاح لم يصب أي منهم بالمرض".

وأعلن غينتسبورغ، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما سيكونون قادرين على الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا بحلول العام الجديد، وأوشكت الدراسة بخصوص هذه الفئة العمرية على الانتهاء. مشيرا، إلى أنه في الوقت الحالي، يمكن تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ أب الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمئة.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.