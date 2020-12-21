عالم فيروسات روسي يبعث رسالة مطمئنة بشأن فيروس كورونا المتحور

بعث عالم الأوبئة الروسي ميخائيل فافوروف، الذي يعمل في الولايات المتحدة، رسالة مطمئنة بشأن فيروس كورونا المتحور الذي هاجم جنوب بريطانيا.

وأشار عالم الأوبئة إلى أن الطفرة الجديدة للفيروس لن تسبب أشكالا أكثر خطورة من الفيروس الحالي ولن تزيد من معدل الوفيات.

وأكد فافوروف على عمل اللقاحات كما هو مخطط لها فالثوابت لا تتغير على التوالي، بالنسبة للسلالة الجديدة.

وأكد الطبيب الروسي على ضرورة عدم ترهيب السكان "بقصص عن فيروسات "جديدة"، و"طفرات فيروسية"، وظهور "الفيروس البريطاني".

وكانت بعض الدول قد اتخذت قرارا بتعليق حركة الطيران مع الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة من الفيروس، نظرا لما قيل من أن هذه السلالة أشد فتكا من سابقتيها.

وأعلنت بريطانيا منذ يومين ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة، مما نتج عنها إجراءات شديدة اتخذتها السلطات هناك وصلت إلى إغلاق بعض المناطق.