روسيا تعلق الرحلات الجوية إلى بريطانيا بسبب سلالة كوفيد-19 الجديدة

تعلق روسيا، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوع بعد العثور على سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد فيها.

موسكو- سبوتنيك. وقد أعلنت شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" إلغاء الرحلات إلى لندن لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وسيتم تعويض قيمة التذاكر بشكل كامل.

هذا وأكدت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد، رصد تفشي سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".

وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، يوم السبت الماضي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والذي تنتشر بمعدل أسرع، تتطلب الحذر من السكان، وفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون محل انتشار السلالة الجديدة أعلى بنسبة 70 بالمئة، حيث تبين أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء.

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.