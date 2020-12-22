الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمساعدة أفريقيا الوسطى إذا طلبت السلطات الشرعية ذلك

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بأن بلاده على استعداد للنظر في طلب محتمل من سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى للحصول على مساعدة عسكرية إذا توافق هذا الطلب مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا سترسل وحدة عسكرية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، إذا طلبت السلطات الشرعية ذلك: "من الضروري أن نرى كيف يتوافق ذلك مع متطلبات مجلس الأمن الدولي، لأنه في بعض القضايا، من الضروري إبلاغ مجلس الأمن الدولي بذلك".

وأشار بوغدانوف إلى أن هناك مدربين روس في جمهورية أفريقيا الوسطى، مؤكدا على أن "هذه ليست وحدات قتالية وليست قوات خاصة".

وتابع نائب وزير الخارجية: "الجيش الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى لا يشارك في الأعمال حيث تلتزم موسكو بمتطلبات مجلس الأمن الدولي"، معربا عن أمل بلاده في أن "تلعب بعثة الأمم المتحدة دورًا رئيسيًا في ضمان أمن الانتخابات المقبلة في جمهورية أفريقيا الوسطى".