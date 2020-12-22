روغوزين: العقوبات ضد شركات "روسكوسموس" تخلق توترا بين موسكو وواشنطن

أعلن المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، ديمتري روغوزين، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات "روسكوسموس" تخلق عقبات إضافية ومضايقات في التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في الفضاء، ولا سيما في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية.

موسكو - سبوتنيك. وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك" إن "هذه العقوبات ضارة لأنها ستخلق عقبات ومضايقات إضافية في مثل هذا التعاون المهم بين الروس والأمريكيين في الفضاء، ولا سيما في محطة الفضاء الدولية ".

وأضاف روغوزين: "هي غير قانونية، مثل جميع العقوبات التي سبق فرضها ضد أفراد وكيانات قانونية من روسيا".

في وقت سابق، تم نشر قائمة العقوبات على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الأمريكية، والتي تضمنت شركات "روسكوسموس" – مركز الصواريخ والفضاء "بروغرس" الذي ينتج صواريخ سويوز، ومعهد البحث العلمي المركزي لهندسة صناعة الأليات والذي يضم "مركز التحكم بالطيران".

هذا و أصدرت وزارة التجارة الأمريكية، يوم امس الاثنين، قائمة تضم 103 شركات من روسيا والصين مرتبطة بالقوات المسلحة وستواجه هذه الشركات قيودا على الصادرات. تضم القائمة 45 شركة روسية و58 شركة من جمهورية الصين الشعبية.