طبيب روسي مختص يتوقع زيادة في إصابات فيروس "كورونا" خلال السنوات الـ 5 القادمة

موسكو- سبوتنيك. وقال تيماكوف: إن"جميع الفيروسات تتحور طوال الوقت، وفيروس "كورونا" ليس استثناء. لكن هذه الطفرات ليست واضحة، وليست مهمة للغاية من حيث تغيير جينومها. لكنها تغير خصائص الفيروس".
وأضاف: "يجب على الفيروس في أي حال أن يعيش في البيئة الخارجية دون التسبب في وفاة المصاب، هذا أولا وقبل كل شيء، أي بمرور الوقت، وفي غضون خمس إلى سبع سنوات، ستتغير فعالية الفيروس التاجي، وسيصبح أكثر عدوى، لكنه سيسبب مضاعفات أقل".
ولاحظ تيماكوف، أنه الآن في المملكة المتحدة: "الفيروس أكثر قابلية لنقل العدوى بنسبة 70 %، لكن لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن أن السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، خرجت بالفعل عن السيطرة ودعا إلى ضرورة الإنتهاء من تلقيح مليون شخص يوميا كخطة استراتيجية لمواجهة هذا الفيروس، كما لفت إلى إعادة فرض الإغلاق والحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.
وقال: "نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".
لذلك تم فرض قيود جديدة في بريطانيا لتقليل الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس"كورونا"، حيث لن يكون بمقدور الأشخاص في الأماكن التي يغطيها المستوى الرابع من القيود، الاختلاط بالأسر الأخرى.
من جهته، قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي، في بيان له هذا الأسبوع، إن "المجموعة الاستشارية لأخطار فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة تعتبر الآن أن هذه السلالة الجديدة قد تنتشر بشكل أسرع وتتطلب مزيدا من الحذر".
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