روسيا تسجل 28776 إصابة كورونا جديدة و493 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 28776 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 7237 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2906503 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 28776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 2906503".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 7237، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3760، فيما سجلت ضواحي موسكو 1498 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 24158 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2319520 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 561 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 51912 شخصا.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، يوم أمس الاثنين، أنه تم إجراء أكثر من 86.3 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 437 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة السابقة.