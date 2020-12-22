لافروف يبحث مع نظيره القطري الوضع في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري مباحثات، يوم 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري في موسكو، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "في 23 ديسمبر سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، محادثات في موسكو مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

وأضاف البيان أن الوزيرين سيبحثان الوضع في سوريا وليبيا إضافة إلى القضية الفلسطينية.

وتابعت الوزارة "سيتم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وكذلك سرعة تجاوز الخلافات بين الحركتين الفلسطينيتين الرئيسيتين فتح وحماس".

كما سيناقش الجانبان قضايا استقرار الوضع في منطقة الخليج من خلال تنسيق خطوات عملية محددة من قبل الدول الواقعة في هذه المنطقة لخفض التوتر.

وأفيد كذلك بأنه سيتم إيلاء اهتمام خاص خلال المحادثات لقضايا تطوير التفاعل التجاري الاقتصادي الثنائي.