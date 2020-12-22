بوتين يمنح الرؤساء السابقين مقعدا في مجلس الاتحاد الروسي لمدى الحياة

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يجيز للرؤساء السابقين بالحصول على مقعد دائم في مجلس الاتحاد الروسي.

ونشرت الوثيقة يوم الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول على بوابة المعلومات القانونية الرسمية التابعة للدولة الروسية على الإنترنت.

وجاء في الوثيقة الموقعة من الرئيس الروسي التالي: "يحصل رئيس الدولة السابق على مقعد وصفة سيناتور في مجلس الاتحاد الروسي منذ لحظة تقديم الطلب إلى الهيئة في البرلمان.

وأضافت الوثيقة: "يمكن تقديمها مرة واحدة في أي وقت ويمتد هذا الحق إلى رئيس الجمهورية الذي ألغيت صلاحياته قبل إقرار القانون".

ووافق مجلس الاتحاد على القانون المقابل في 16 ديسمبر/ كانون الأول كما تسمح الوثيقة لرئيس الدولة السابق بتعيين سبعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ مدى الحياة. يمكن الحصول على هذه الحصة من قبل الروس الذين لديهم خدمات متميزة للبلاد في مجال الأنشطة الحكومية والعامة.