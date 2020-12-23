بوتين يجري اجتماعا ختاميا مع مجلس الدولة الجديد

يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا ختاميا في هذا العام لمجلس الدولة.

موسكو – سبوتنيك. وسيكون ذلك أول اجتماع لمجلس الدولة بعد اعتماد تشكيله الجديد.

ومن المقرر أن يجري خلال اجتماع الرئيس الروسي ومجلس الدولة مناقشة الأهداف الوطنية وقضايا تطوير روسيا حتى عام 2030.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد اعتمد التشكيل الجديد لمجلس الدولة الروسي، يوم الإثنين الماضي، وقد ترأسه بنفسه، بحسب المرسوم المنشور على بوابة البيانات القانونية الرسمية.

كما يضم مجلس الدولة محافظين، رئيسي مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، المندوبين ورؤساء الأحزاب البرلمانية.