لافروف: الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا يأتي لاحقا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا سيأتي لاحقا.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، اليوم الأربعاء: "بالنسبة لمسألة العقوبات الأمريكية الجديدة التي تم فرضها على أفراد وشركات روسية وصينية، فهذا لا يفاجئنا، فالولايات المتحدة تنتهج منذ فترة طويلة سياسة عدائية تجاه بلدنا، وبالطبع سيأتي الرد، وليس وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل فقط، لكننا سنستخلص استنتاجات إضافية تنطبق على النطاق الكامل للعلاقات الروسية الأمريكية".

وأضاف لافروف: "لذلك سنأخذ كل هذا في عين الاعتبار في المواقف المتعلقة ببناء عمل مع الولايات المتحدة مستقبلا، والتي أثبتت عدم موثوقيتها كشريك، لذلك سننظر لكل ذلك أوسع".

وعلق السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في وقت سابق، على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على الشركات الروسية، معتبرا أن "واشنطن وفي إطار حماستها لمعاداة روسيا قررت عدم مراعاة مصالحها الخاصة".

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إن "قرار وزارة التجارة الأمريكية بفرض قيود على صادرات الشركات والمؤسسات الروسية هو قرار مدمر ويقوض ليس فقط التفاعل الاقتصادي المستمر بين الدول، بل يعيق أي آفاق إيجابية".