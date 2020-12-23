أطباء روس يجرون جراحتين معقدتين لإنقاذ حياة نمر من فصيلة نادرة... صور

أجرى جراحون روس من مدينة بريمور شرقي البلاد، يوم أمس الثلاثاء، عمليتين جراحيتين معقدتين للحفاظ على حياة نمر من فصيلة نادرة.

وأكدت القناة الفضائية الأولى الروسية، أن شبل النمر قد وجد جريحا في الغابة، بعد أن تعرض لهجوم شرس من حيوانات مفترسة لم يتم تحديدها.

​وحافظ الجراحون على قدم النمر التي كانت مهددة بالبتر، وضمنوا أيضًا استعادة الوظيفة الحركية.

وينتمي الشبل لفصيلة نمور "آمور" والتي تعتبر أكثر الفصائل تهديدا بالانقراض. حيث تم تصنيفها كنوع مهدد بالانقراض بدرجة قصوى منذ عام 2007 حيث كانت أعداده تقدر في ذلك الوقت بين 19-27 نمرا، حول العالم.