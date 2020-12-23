روسيا تعلن اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الكولومبية في موسكو "غير مرغوب فيهما"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، قامت بإعلان اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الكولومبية في موسكو "شخصين غير مرغوب فيهما".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في يوم 22 كانون الأول/ديسمبر، تم استدعاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كولومبيا لدى روسيا، لوبيز كاباليرو، إلى وزارة الخارجية الروسية للاحتجاج على القرار الباطل الذي اتخذه الجانب الكولومبي بطرد دبلوماسيين اثنين من السفارة الروسية في بوغوتا. حيث أن هذه الخطوة لا تتوافق مع روح العلاقات التقليدية الودية والاحترام المتبادل بين روسيا وكولومبيا".

أضاف البيان: "تم إبلاغ السفير أنه بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، يعلن الجانب الروسي لاثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الكولومبية في موسكو شخصين غير مرغوب فيهما".

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام كولومبية نقلا عن مصادر رسمية بأن سلطات البلاد طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس للاشتباه بقيامهما بأنشطة استخباراتية.

ووصفت روسيا مراراً الاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى بأنه لا أساس لها. رافضة الاتهامات بمحاولات التأثير على العمليات الديمقراطية في دول مختلفة ومؤكدة مراعاتها التقيد التام بالقانون الدولي.