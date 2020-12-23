بيسكوف: فيروس كورونا لن يختفي في العام الجديد لكننا نعرف كيف نكافحه

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا لن يختفي بعد 1 كانون الثاني/يناير 2021 ، لكن الحكومة الروسية تعرف كيف تقلل بوضوح من العواقب وكيفية مكافحته.

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين خلال فعالية جائزة "ميدياتيك 2020" لعموم روسيا، والتي نظمتها المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "من الواضح أنه في الأول من كانون الثاني/ يناير، عندما نحتفل بالعام الجديد، لن تنتهي جميع الصعوبات، ومن الواضح أن فيروس كورونا لن يختفي في الأول من يناير، لكن مع ذلك، نحن نقف على قاعدة صلبة، ونعرف كيفية مكافحته ... أقول هنا، بالنظر إلى حكومتنا، نحن ندرك، أن الحكومة تعرف بوضوح ما يجب القيام به، وتعرف كيف تقلل العواقب السلبية على حياتنا بجميع أشكالها".

هذا وقد أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تسجيل 27250 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 5652 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2933753 إصابة.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء أكثر من 87 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، تشمل 393 ألف اختبار خلال الـ 24 الماضية.