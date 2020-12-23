بسبب كورونا... تراجع دخل قطاع السياحة في روسيا لعام 2020 بـ60%

أعلنت المديرة التنفيذية لرابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية (آتور)، مايا لوميدزي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض دخل منظمي الرحلات السياحة في روسيا بسبب الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت لوميدزي، خلال مؤتمر صحفي تحت عنون "الاستجمام وفترة الجائحة. ملخص سياحة 2020": "انخفض إجمالي دخل منظمي الرحلات السياحية في نهاية عام 2020 بأكثر من 60 بالمئة. نتيجة اختلاف هوامش السياحة في الاتجاهات المحلية والداخلية والخارجية، بحيث يكون من المستحيل في كثير من الأحيان إعادة هيكلة وإنشاء سياحة خاصة بك بسرعة في قطاع السياحة المحلية".

وأشارت أيضا إلى أن هذا الانخفاض يرجع لعدم رغبة السياح تأجيل رحلاتهم المدفوعة إلى العام المقبل.

وأعلن رئيس الاتحاد الروسي للسياحة، أندريه إغناتييف، في 9 يوليو/تموز، أن الخسائر في قطاع السياحة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 1.5 تريليون روبل (حوالي 21 مليار دولار)، وأن تعافي القطاع سيتم ليس قبل عام ونصف على الأقل .