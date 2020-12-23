إدارة أحد مطارات موسكو تنفي أنباء حول تصاعد الدخان من طائرة تحلق فوقه

نفت إدارة مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو، أنباء تفيد بوجود طائرة تحلق بالقرب من المطار والدخان يتصاعد من جناحها.

وصرحت السكرتيرة الصحفية للمطار أوكسانا سوكولوفا اليوم الأربعاء: "هذا ليس مطارنا، بالفيديو واضح أن المطار ليس مطار فنوكوفو. يجب الاتصال بمطارات أخرى للتأكد إذا حدث ذلك في موسكو أو في مدينة أخرى".

وفي وقت سابق، نشرت قناة "موسكو 24" التلفزيونية مقطع فيديو يظهر طائرة تحلق ويتصاعد منها الدخان.

وأكد شهود عيان أن الفيديو قد تم تصويره بالقرب من مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو.