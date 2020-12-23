بوتين يتحدث عن مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية في عهد جو بايدن

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن طبيعة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة برئاسة جو بايدن.

وقال بوتين خلال اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس شؤون التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "فيما يتعلق بحقيقة أن قيادة الدولة هناك تتغير وسيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لا أعتقد ذلك.. سيكون كالمعتاد.. لا ينبغي أن ننطلق من هذه الفكرة فيما يتعلق بسياستنا المتبعة".

وأشار بوتين إلى ضرورة إدراك الصعوبات أو التهديدات التي ستواجه البلاد، وقال:

"يجب توقع هذا مسبقًا وتنظيم عملنا في المجال الاقتصادي، وفي مجال زيادة قدرتنا الدفاعية".

وفي وقت سابق، قال بوتين إن روسيا لا تنوي نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في الجزء الأوروبي من البلاد، وكذلك في مناطق أخرى من روسيا الاتحادية، لكنها سترد بسرعة على نشر الدول الغربية للصواريخ بالقرب من حدودها.