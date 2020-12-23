بوتين: يجب تحقيق نقطة تحول في مكافحة فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري تحقيق نقطة تحول في مكافحة فيروس كورونا المستجد واستيعاب الدروس من المشاكل المترتبة عنه.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "علينا أن نواصل مكافحة وباء كورونا المستجد، وتحقيق نقطة تحول والحفاظ على تعبئة عالية لنظام الرعاية الصحية وجميع الخدمات الاجتماعية للدولة. وبالطبع هناك دروس يمكن استيعابها من كل المشاكل، التي واجهناها والتي قمنا بحلها".

وأضاف فلاديمير بوتين، إن العام الحالي لم يكن سهلاً، فقد أصبح وباء فيروس كورونا تحديًا للاقتصاد والمجال الاجتماعي لجميع الدول تقريبًا واختبارًا جادًا للناس، قائلا: "ندرك تماما أن العام الحالي لم يكن سهلاً بالنسبة لروسيا والعالم بأسره. لقد أصبح وباء فيروس كورونا تحديًا للاقتصادات الوطنية والمجال الاجتماعي لجميع الدول تقريبًا، واختبارًا جادًا للناس".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا لن يختفي بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2021، لكن الحكومة الروسية تعرف كيف تقلل بوضوح من عواقبه وكيفية مكافحته.

وقال بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين خلال فعالية جائزة "ميدياتيك 2020" لعموم روسيا، والتي نظمتها المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "من الواضح أنه في الأول من يناير، عندما نحتفل بالعام الجديد، لن تنتهي جميع الصعوبات، ومن الواضح أن فيروس كورونا لن يختفي في الأول من يناير، لكن مع ذلك، نحن نقف على قاعدة صلبة، ونعرف كيفية مكافحته... أقول هنا، بالنظر إلى حكومتنا، نحن ندرك، أن الحكومة تعرف بوضوح ما يجب القيام به، وتعرف كيف تقلل العواقب السلبية على حياتنا بجميع أشكالها".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تسجيل 27250 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 5652 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2933753 إصابة.