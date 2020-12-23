الصحة الروسية: لن يتم تعيين مشاركين جدد في التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك - V"

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، عدم تعيين متطوعين جدد لإجراء التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك - V" ضد فيروس كورونا.

وجاء في البيان الصادر عن الصحة الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار تحليل البيانات المؤقتة حول السلامة والفاعلية، قررت وزارة الصحة الروسية الموافقة على الحد من عدد المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية بعد تسجيل لقاح سبوتنيك - V، الذي طوره مركز أبحاث غامالي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية."

وتابع البيان "عدد المتطوعين المشمولين في الدراسة أكثر من 31 ألف شخص... لن يتم تعيين مشاركين جدد في الدراسة".

وأوضح البيان "في الآونة الأخيرة، تم اتخاذ قرارات مماثلة لتقليص عدد المتطوعين في البحوث من قبل عدد من مطوري اللقاحات الأجانب".

وأكد البيان أن مراقبة المتطوعين الذين يشاركون في الدراسة ستستمر بالتوافق التام مع البروتوكول لمدة ستة أشهر على الأقل.