موسكو تعيد افتتاح مختبر أبحاث في القطب الشمالي تم إغلاقه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

أعاد المعهد المركزي للبحوث العلمية للهندسة الدقيقة، التابع لشركة "Rostec" افتتاح مختبر خاص في القطب الشمالي، لاختبار قاذفات القنابل والأسلحة الصغيرة والمدافع في الظروف القاسية، بعدما كان مغلقا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وفقًا لتقارير الخدمة الصحفية للمؤسسة: "في موقع اختبار "TsNIITOCHMASH"، تم الانتهاء من تجهيز الغرف المخصصة لاختبارات إطلاق الأسلحة الصغيرة، وقاذفات القنابل اليدوية الخاصة، والمدافع ذات العيار الصغير (عيار يصل إلى 30 ملم) في درجات حرارة قصوى تصل إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر وفي ظروف صعبة (الغبار والرذاذ)".

Россия восстановила закрытую со времен СССР лабораторию в Арктике https://t.co/kF4QmYjXLL pic.twitter.com/sPk8oqHc3i — РИА Новости (@rianru) December 24, 2020

​قال سيرجي كاراسيف، رئيس المركز العلمي والتقني للاختبار والبحث التجريبي للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في لـ"سبوتنيك": "انتهينا من المرحلة الفنية الأخيرة في استعادة تكنولوجيا الاختبار الفريدة المفقودة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، والتي كانت مملوكة فقط لنا".

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لم يتم تمويل صيانة المختبر، وكان لا بد من إيقافه. على مر السنين، أصبح المختبر في حالة سيئة، وأصبحت المعدات قديمة.