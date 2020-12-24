وكالة السياحية الروسية تكشف موعد استئناف السياحة الدولية العام المقبل

كشفت رئيسة وكالة "روستوريزم" السياحية الفيدرالية الروسية، زارينا دوغوزوفا، عن موعد استئناف التدفقات السياحية الدولية النشطة العام المقبل.

وقالت دوغوزوفا اليوم الخميس: "إذا تحدثنا عن التدفقات السياحية الدولية النشطة، فلا أعتقد أن هذا سيحدث قبل النصف الثاني من العام المقبل".

وأشارت دوغوزوفا إلى أن "معدل نشاط السياحة يعتمد بشكل كبير على التدفقات السياحية الخارجية"، والتي، في رأيها "لن تتعافى قبل عام 2022".

وأعلنت المديرة التنفيذية لرابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية (آتور)، مايا لوميدزي، أمس الأربعاء، عن انخفاض دخل منظمي الرحلات السياحة في روسيا بسبب الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا.

وأعلن رئيس الاتحاد الروسي للسياحة، أندريه إغناتييف، في 9 يوليو/تموز، أن الخسائر في قطاع السياحة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 1.5 تريليون روبل (حوالي 21 مليار دولار)، وأن تعافي القطاع لن يتم قبل عام ونصف العام على الأقل.