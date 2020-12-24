الخارجية الروسية: لافروف يلتقي يوم 30 ديسمبر نظيره الليبي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيعقد يوم 30 ديسمبر في موسكو اجتماعا مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي محمد سيالة.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية "في 30 ديسمبر، سيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي. وسيقوم بزيارة عمل إلى موسكو".

ومن المقرر خلال الاجتماع المقبل تبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا، وما حولها، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز نظام وقف إطلاق النار.

وأعلنت زاخاروفا، اليوم الخميس، نفي بلادها الاتهامات بأنها دعمت هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في طرابلس عام 2019.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "منذ بداية المواجهة المسلحة بين شرق ليبيا وغربها، شاركت روسيا بشكل فاعل في الجهود الدولية لحلها، وتقوم بذلك في مختلف المحافل الدولية. ونتواصل مع جميع الأطراف الليبية، ونحثهم على إنهاء الصراع بين الأشقاء ونرفض التلميحات التي تقول إن بلادنا دعمت هجوم الجيش الوطني الليبي في طرابلس في عام 2019".

وبذلك ردت زخاروفا، على الانتقادات الموجهة من قبل الولايات المتحدة لروسيا بشأن "الملف الليبي"، مضيفةً بأن واشنطن هي التي "نفذت عدواناً مسلحاً سافراً" ضد هذه الدولة العربية.

كما أشارت زاخاروفا، إلى أنه بعد هذه الأحداث: "انسحبت الولايات المتحدة نفسها فعلياً لفترة طويلة من تسوية الأزمة التي نشأت بسبب خطأها".