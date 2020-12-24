شركة روسية تشارك بتطوير مشروع أتمتة ملعب "أحمد بن علي" في قطر

شاركت شركة " إنفوماتيكا" الروسية بتطوير مشروع أتمتة ملعب "أحمد بن علي" المونديالي في قطر الذي تم افتتاحه الجمعة الماضية.

ووفقا لوسائل إعلام روسية تم تركيب نظام تحكم إلكتروني لدخول المتفرجين وتم تنفيذ جميع أعمال التركيب والتشغيل عن بعد من قبل شركاء محليين بدعم عن بعد من متخصصي الشركة الروسية.

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وتم تكييف الأبواب الدوارة ليس فقط لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولكن أيضًا لتتلائم مع الظروف الجوية الحارة والرطبة والرملية التي تمتاز بها دولة قطر.

يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان قد افتتح ملعب "أحمد بن علي"، قبل أن تنطلق على أرضيته المباراة النهائية لكأس أمير قطر.

وشهد الافتتاح حضور شخصيات كروية مرموقة أبرزها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتبلغ طاقة ملعب "أحمد بن علي" الاستيعابية 40 ألف مقعد، ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات خلال المونديال.