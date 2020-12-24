صندوق الاستثمارات الروسي يتوقع تسجيل لقاح "سبوتنيك V" بالهند والإمارات في يناير

أعلن صندوق الاستثمارات الروسية المباشر، أن الصندوق يتوقع تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" في الإمارات والهند ودول أخرى في شهر كانون الثاني / يناير.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، كيريل دميترييف، خلال الإحاطة بشأن تسليم الدفعة الأولى من اللقاح إلى الأرجنتين اليوم الخميس: "نتوقع الشهر المقبل التسجيل في الإمارات والهند، وفي العديد من البلدان الأخرى".

وكانت الأرجنتين، يوم أمس الأربعاء، أول دولة في أمريكا اللاتينية تسجل رسميا لقاح "سبوتنيك V" على أراضيها وذلك بناءً على نتائج دراسة اللقاح في روسيا.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ أب الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمئة.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.