شركة محلية تكشف عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا حتى نهاية العام 2020

كشفت شركة التحليل الروسية "سبير إيندكس"، التابعة للمصرف الروسي الحكومي "سبير بنك"، اليوم الجمعة أن هناك نحو 16.6 مليون روسي، أو 11.3 بالمئة من السكان، سيصابون بفيروس كورونا، بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وجاء في البيان الصادرعن الشركة التحليلية "سبير إيندكس": "وفقا لتحليل الاتجاهات الرئيسية في الاستهلاك والاقتصاد والتمويل لعام 2020، حيث كان الحدث الأهم هو وباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، ووفقًا لتقديرات الشركة، فبحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر، سيكون عدد المصابين بالفيروس 16.6 مليون روسي، أو ما يعادل 11.3 بالمئة من السكان".

وتمت الإشارة أيضًا إلى أن طلب المستهلكين سيجل انخفاضا ​​بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي بسبب انخفاض الحاجة إلى الخدمات. وسينمو الحجم الاسمي لكشوف الرواتب في عام 2020 بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي، ولكنه لن يتغير فعليا.

ووفقًا للمحللين، يمكن أن ينتقل حوالي 6 بالمئة من إجمالي الأعمال التجارية بعد بداية الوباء إلى القطاع "الرمادي" من الاقتصاد. كما تمت الإشارة إلى أن خفض سعر الفائدة من قبل بنك روسيا، استجابة للأزمة ساهم في تحفيز نمو الإقراض دون عواقب سلبية على التضخم.

وافتتحت السلطات الروسية في العاصمة موسكو، يوم 5 ديسمبر/ كانو الأول الجاري، عدة فروع وعيادات متخصصة بتطيعم المواطنين بلقاح "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا المستجد، وبدأت بحملة التطعيم بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت نائبة محافظ موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أنه "تم فتح نحو 70 فرعا في موسكو على أن يتم فتح 100 فرع آخر"، مشيرة إلى أن "فروع التطعيم ستعمل من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء كل يوم".