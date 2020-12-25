"روس أتوم": تم الإيفاء بكل التعهدات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة الروسية بالرغم من تفشي كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أنه تم الإيفاء بكل الوعود والاتفاقات لعام 2020 مع وزارة الدفاع والحكومة الروسية بالرغم من تفشي وانتشار فيروس كورنا المستجد.

وقال ليخاتشوف، خلال اجتماع لعمال الصناعة النووية الروسية: "كالعادة يتم تنفيذ الاتفاقات الدفاعية للدولة بشكل كامل. لهذا، أتوجه بالشكر الخاص إلى جميع العاملين في مجمع الأسلحة النووية ومجمع الصناعات الدفاعية في شركة روس أتوم".

وأعربت إدارة الشركة الروسية "روس آتوم" مرات عدة عن أنها تتعهد بإتمام كل الصفقات والمخططات الموضوعة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا والعالم.

و"روس آتوم" هي الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم حلولا متكاملة للطاقة النظيفة عبر سلسلة الإمداد النووي وما وراءها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتزويد الوقود النووي وإيقاف التشغيل وتخزين الوقود المستهلك والنقل والتخلص الآمن من النفايات النووية.

ويقع مقر الشركة الرئيسي في موسكو، وتضم أكثر من 300 مؤسسة وشركة وأكثر من 250 ألف موظف. وعلى الصعيد العالمي، تمتلك الشركة ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، ولديها أكثر من ثلث سوق التخصيب في العالم، وهي أكبر شركة بناء في العالم لأحدث جيل من محطات الطاقة النووية وكتاب أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار أمريكي لمدة عشر سنوات.