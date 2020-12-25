الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا كان يعده مراهق

أفادت وكالة الأمن الفيدرالية، اليوم الجمعة، بأنها أحبطت هجوم إرهابي كان يحضره مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا في تامبوف.

تم العثور على متفجرات ومكونات لصنع قنبلة في شقة التي يستأجرها الشاب. وبحسب بيانات الأمن، قام الشاب بتجميع عبوة ناسفة بناء على تعليمات وجدها على الإنترنت، كما بحث في الويب عن الأماكن الأفضل للتحضير لانفجار.

وإلى الآن الدوافع غير معروفة، لكن لجنة التحقيق الروسية تقول، إن المعتقل كان من أنصار "ثقافات فرعية مدمرة".

وفتحت دعوى جنائية بشأن الإعداد لهجوم إرهابي. وجاري اتخاذ قرار حول الحكم المناسب.

ومنعت أجهزة الأمن الخاصة 61 جريمة، من بينها 41 اعتداء إرهابيا في 2020.