بوتين يعلن بنفسه متى يعتزم تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلن بنفسه متى يعتزم تلقي اللقاح الوطني ضد فيروس كورونا.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال في هذا الصدد: "سيعلن عن ذلك بنفسه".

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في وقت سابق اليوم، عن منح موافقة لاستخدام اللقاح الروسي ضد الكورونا "سبوتنيك V" لتطعيم الأشخاص فوق عمر 60 عاما.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ أب الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فاعليته بنسبة 95 بالمئة.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.