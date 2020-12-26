الخارجية الروسية تلبي أمنية سفير أمريكا لدى موسكو

نشرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، الثلاثاء الماضي، صورًا على فيسبوك للاستعدادات للعام الجديد.

وظهر في إحدى الصور شجرة عيد الميلاد مزينة بأقنعة ومعقم لليدين. وعلق مسؤولو السفارة على المنشور، مؤكدين إن روح الدعابة "مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في هذا العام الصعب".

بالإضافة إلى ذلك، كجزء من مسابقة رأس السنة الجديدة، قامت عائلة من الدبلوماسيين الأمريكيين بإعداد بيت مصنوع من خبز الزنجبيل على شكل المبنى القديم للسفارة الأمريكية في موسكو.

كما نشرت البعثة رسالة سفير أمريكا لدى روسيا جون ساليفان إلى سانتا كلاوس، وقال السفير في الرسالة، إنه تصرف بشكل جيد طوال العام، على وجه الخصوص "ارتدى قناعا وحافظ على التباعد الاجتماعي". وطلب السفير من سانتا، عصا هوكي جديدة ولقاح "كوفيد-19" وأحذية للجري.

وعلقت الخارجية الروسية، اليوم السبت، على أمنيات السفير البالغ من العمر 61 عاما، قائلة، "عزيزي السفير، هل حقق سانتا كلاوس حلمك في التطعيم؟ وفي حال لم يكن الأمر كذلك، فإن بابا نويل لديه هدية لك: لقاح "Sputnik V" معتمد للاستخدام من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا".

في وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة الروسية ميخائيل موراشكو، إنه تمت الموافقة على تلقي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لقاح "Sputnik V".