مسنة روسية بعمر الـ 101 عام تهزم كورونا تزامنا مع عيد ميلادها... فيديو

خرجت مريم نادرشينا البالغة من العمر 101 عاما من المستشفى الجمهوري للأمراض المعدية السريرية بعد هزيمتها لفيروس كورونا المستجد.

قالت يوليا سوزينوفا، نائبة كبير الأطباء في المستشفى، ومديرة قسم المصابين بـ"كوفيد-19"، في مقابلة مع أحد المراسلين إن "روحها القتالية وبالطبع الأطباء ساعدوها على التعافي".

وتزامن تعافيها مع يوم ميلادها، أمس فقط احتفلت المرأة بعيد ميلادها الـ 101، وقدم لها الأطباء الزهور".

وأمضت نادرشينا ثمانية أيام فقط في المستشفى، حيث دخل الفيروس إلى الرئتين بنسبة 25 في المئة.

مريم نادشينا أرملة أحد قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، عملت لمدة 41 عاما في أحد مصانع مدينة كازان.

وأعلنت غرفة العمليات المختصة بمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 29258 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ بداية تفشي الوباء إلى أكثر من 3 مليون حالة إصابة مسجلة.

كما أعلنت غرفة العمليات المختصة بمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم السبت، عن تعافي 28185 مريضا بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2426439.