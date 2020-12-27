عالم روسي يقيم خطورة سلالة كورونا الجديدة ويكشف فعالية اللقاح ضدها

تحدث عالم الفيروسات في مركز أبحاث الكيمياء "غامالي"، فيكتور زويف، في مقابلة مع قناة "REN TV" حول خصائص سلالة الفيروس التاجي المكتشفة في المملكة المتحدة.

كما ذكر الأطباء البريطانيون سابقًا، فإن السلالة الجديدة معدية بنسبة 70 في المائة وتنتشر بشكل أسرع. ومع ذلك، لم يقدم العلماء دليلًا على أنه أكثر فتكًا أو يؤدي إلى مسار أكثر خطورة للمرض.

وأشار زويف إلى أنه "أصبح أكثر عدوى، هذا كل شيء، إنه أكثر شيوعًا"، مضيفًا أن خصائص الفيروس المسببة للمرض والمضادات لم تتغير، وبالتالي فإن اللقاحات المتاحة فعالة ضده.

وفقًا لزويف، لا ينبغي لأحد أن يخاف من ظهور سلالة جديدة للفيروس، فمن الضروري فقط مراعاة التدابير الوقائية.

وشدد عالم الفيروسات على أنه "عليك فقط أن تتبع بدقة كل تلك التوصيات التي تتكرر كل يوم".

قالت رئيسة المكتب المركزي الروسي للخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، آنا بوبوفا، في وقت سابق إن الإدارة تسيطر على الوضع من خلال الكشف عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وأشارت إلى أن اللقاحات الروسية تظل فعالة ضد السلالات المتحورة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن العلماء الروس تلقوا عينة من سلالة فيروس كورونا الجديد من زملائهم في المملكة المتحدة ويقومون بدراستها.