الكرملين: لا اجتماع هذا العام بين بوتين وممثلي قطاع الأعمال في روسيا لكن الحوار مستمر

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، لن يعقد الاجتماع التقليدي مع ممثلين عن قطاع الأعمال في روسيا هذا العام، ولكن الحوار مع رواد الأعمال الروس سيستمر.

موسكو - سبوتنيك. وأكد بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد إنه :"لن يعقد الاجتماع هذا العام، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد حوار مع رجال الأعمال".

وأضاف قائلا :"على العكس، هناك حوار مباشر مستمر بين الرئيس وممثلي الشركات الكبرى، أي أصحاب العمل الكبار، وأيضًا من خلال منظمات مثل الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال وغرفة التجارة والصناعة".

كما كشف بيسكوف، أن بوتين لديه خطط لإجراء اتصالات مع القادة الأجانب، مؤكدا على أنه من الصعب حاليا التخطيط للقيام بزيارات خارجية.

وقال المتحدث الروسي: "سيتم الاتصال بالزعماء الأجانب، قريبا جدا، ولكن الآن كما ترون، يخضع الجميع لقيود مشددة، لذلك من الصعب الآن التخطيط لزيارات خارجية".