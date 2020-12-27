روسيا تسجل 28284 إصابة كورونا جديدة و552 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 28284 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 6620 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3050248 إصابة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 28284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 3050248".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 6620، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3761، فيما سجلت ضواحي موسكو 1609 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 24390 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2450829 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 552 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 547789 شخصا.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم الأحد، أنه تم إجراء أكثر من 89 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، بينها 494 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية.