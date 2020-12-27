موسكو... بدء التسجيل للتطعيم ضد فيروس كورونا لكبار السن من 60 عاما

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن البدء في التسجيل للتطعيم لمواطني موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما سيكون يوم غد الاثنين.

موسكو- سبوتنيك. وقال سوبيانين، على موقع محافظة موسكو الرسمي، اليوم الأحد: "وافقت وزارة الصحة الروسية على إمكانية التطعيم ضد "كوفيد-19" بلقاح "سبوتنيك-V" للمواطنين الأكبر سنا".

وأضاف: "إنه لشيء رائع. لأن كبار السن هم أكبر مجموعة معرضة للخطر، وهم الأكثر تضررا من المرض. من يوم الاثنين نفتح سجل التطعيم لهم".

فاعتبارا من 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيكون لموظفي المطاعم والرياضة والمنظمات غير الحكومية والإسكان والخدمات المجتمعية والمنظمات الدينية وكذلك المتطوعين، الحق في التسجيل للحصول على اللقاحات وسيكون التطعيم طوعيا ومجانيا.

وسجلت روسيا اليوم، 28284 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 6620 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3050248 إصابة. © Sputnik . Pavel Lvov رئيسة حماية حقوق المستهلك: روسيا قادرة على هزيمة كورونا

يشار إلى أن روسيا، بدأت حملة التطعيم العام ضد فيروس "كورونا" في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما تشير الإحصاءات إلى أنه تم إجراء أكثر من 89 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بينها 494 ألف اختبار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهمة تنظيم عملية التطعيم في جميع أنحاء البلاد. كما أضاف رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أنه "يجب أن يكون التطعيم طوعيا ومجانيا تماما، وتكون الفئات الأولى التي تتحصل عليه من قبل المعلمين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين".

وبحسب ميشوستين، ستتلقى المناطق 480 ألف جرعة من اللقاح في ديسمبر/كانون الأول الجاري. حيث وضعت وزارة الصحة بالفعل جدولا زمنيا لتوزيعها في جميع أنحاء البلاد.

من جهته قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو في بداية الشهر الجاري، إن "العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم ضد فيروس كورونا في مناطق روسيا هو 1229".

وأضاف: "إن أكثر من 100 ألف شخص روسي من الفئات المعرضة للخطر تلقوا لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V " المطور في معهد غاماليا".