هيئة حماية المستهلك الروسية تنفي وجود السلالة الجديدة من كورونا في البلاد

نفى نائب رئيس الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) لشؤون العلم، ألكسندر غوريلوف، وجود السلالة الجديدة من كورونا في البلاد.

وقال غوريلوف خلال مقابلة أجراها على قناة "روسيا - 1": "نحن على ثقة أن الطفرة "الإنجليزية" غائبة في الوقت الحالي في بلدنا، ولكن إذا ظهرت، فإنها لن تثير الخوف والهلع".

وأصدرت آنا بوبوفا، كبير الأطباء الصحيين في روسيا، رئيس هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، يوم الجمعة الماضي، قرارا يفرض على الوافدين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية إلى روسيا الامتثال لنظام عزل مدته 14 يومًا.

وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، يوم السبت الماضي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والذي تنتشر بمعدل أسرع، تتطلب الحذر من السكان، وفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون معدل انتشار السلالة الجديدة أعلى بنسبة 70 في المئة، حيث تبين أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء.

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.