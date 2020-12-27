بيسكوف: بوتين قضى أياما عديدة حاملا الهاتف في يده لتسوية نزاع قره باغ

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، كيف قام الرئيس، الروسي فلاديمير بوتين، بحل النزاع في ناغورنو قره باغ دون ترك سماعة الهاتف لعدة أيام.

وقال بيسكوف لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "روسيا لعبت دورا رئيسيا في إنهاء إراقة الدماء".

وأشار إلى أن هذه القضية لم تحل إلا بفضل الحفاظ على علاقات جيدة وبناءة مع باكو ويريفان، على أساس الاحترام المتبادل.

وقال بيسكوف "ليست لدينا فكرة (ما كان على بوتين قوله لباكو ويريفان لوقف الصراع) لأن الرئيس كان يفعل ذلك شخصيا بالفعل وأمضى عدة أيام وسماعة هاتف في يديه".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورنو قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.