الكرملين: لدى بوتين حصانة ضد الهجمات الإعلامية الغربية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوّن حصانة ضد الهجمات الإعلامية الغربية التي تستمر على مدار العشرين عامًا.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1" اليوم الأحد :"أولاً، هذه ليست الأشهر الأخيرة. كانت الهجمات على بوتين تأتي من الغرب ومن الداخل على مدار العشرين عامًا الماضية، وبالطبع، خلال هذا الوقت، وتكونت لدى الرئيس حصانة ضدها. وبوتين يقول مرارًا وتكرارًا إن الهجمات ليست مهمة بقدر كيفية التعامل معها. بوتين لم يقوم قط بالرد على كل كذبة أو تعليق أنا متأكد من أنه لن يفعل ذلك".

وشدد بيسكوف على أن :"هذه الهجمات لا تؤثر على الرئيس الروسي ولن يتعامل معها بشكل عاطفي".

واختتم بيسكوف قائلا: "من المستحيل تخيل بوتين بتصرف على هذا النحو، إنه أكثر استقرارا وثباتا تجاه هذه الأمور".